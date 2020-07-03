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03 Temmuz 2020, Cuma
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'tan operasyonu

Beşiktaş'tan Gökhan Gül operasyonu

Başkan 'nin kararıyla F.Bahçe ile G.Saray'ın transfer savaşının içine girme kararı alan 'tan sürpriz bir hamle geldi.

İki ezeli rakibinin Bundesliga'dan düşen Düsseldorf'un gurbetçileri ve için kapıştığı ortamda aynı takımda gözden kaçan 'e kanca attı. Gökhan, hem stoper hem de ön libero mevkiinde oynayabiliyor.

  1. 3.7.2020
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