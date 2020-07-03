Beşiktaş'tan Gökhan Gül operasyonu

İki ezeli rakibinin Bundesliga'dan düşen Düsseldorf'un gurbetçileri Kenan Karaman ve Kaan Ayhan için kapıştığı ortamda aynı takımda gözden kaçan Gökhan Gül'e kanca attı. Gökhan, hem stoper hem de ön libero mevkiinde oynayabiliyor.