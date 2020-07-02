Beşiktaş transferde aradığı ismi buldu! Fransa'dan Ghoddos geliyor
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezon için transfer görüşmelerine devam eden siyah beyazlıların, golcü girişimlerinde son aşamaya geldiği kaydedildi. Fransız basınında yer alan habere göre Kara Kartal, Amiens'te forma giyen Saman Ghoddos'u kadrosuna katmaya çok yakın. İşte detaylar... (fotomac.com.tr |DIŞ HABERLER)
Beşiktaş, forvet hattında aradığı ismi Fransa'da buldu. Aktarılan bilgilere göre siyah beyazlı kulüp, 26 yaşındaki İranlı forvet Saman Ghoddos'a kancayı attı.
Le11amienois.fr adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yaz transfer sezonunu hareketli geçirmeyi planlaya Amiens kulübü, Ghoddos'u kaybedebilir.
Öte yandan Beşiktaş'ın, Ghoddos ile görüşmelere başladığı belirtildi. Aktarılan bilgilere göre Beşiktaş'ın teklifinin satın alma opsiyonu ile kiralama olduğu ifade edildi.
SATILIRSA YÜZDE 15 PAY
Öte yandan iki yıl önce dört milyon euroya Amiens'e transfer olan Ghoddos'un olası satışı halinde eski kulübü yüzde 15 pay alacak.
Ghoddos bu sezon toplamda 7 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
- 02.07.2020
- Güncelleme: 02.07.2020 10:22
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş transferde aradığı ismi buldu! Fransa'dan Ghoddos geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.