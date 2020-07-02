Beşiktaş transferde aradığı ismi buldu! Fransa'dan Ghoddos geliyor

Beşiktaş, forvet hattında aradığı ismi Fransa'da buldu. Aktarılan bilgilere göre siyah beyazlı kulüp, 26 yaşındaki İranlı forvet Saman Ghoddos'a kancayı attı.

Le11amienois.fr adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yaz transfer sezonunu hareketli geçirmeyi planlaya Amiens kulübü, Ghoddos'u kaybedebilir.

Öte yandan Beşiktaş'ın, Ghoddos ile görüşmelere başladığı belirtildi. Aktarılan bilgilere göre Beşiktaş'ın teklifinin satın alma opsiyonu ile kiralama olduğu ifade edildi.

SATILIRSA YÜZDE 15 PAY

Öte yandan iki yıl önce dört milyon euroya Amiens'e transfer olan Ghoddos'un olası satışı halinde eski kulübü yüzde 15 pay alacak.

Ghoddos bu sezon toplamda 7 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.