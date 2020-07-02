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02 Temmuz 2020, Perşembe
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transferde aradığı ismi buldu! Fransa'dan Ghoddos geliyor

Beşiktaş transferde aradığı ismi buldu! Fransa'dan Ghoddos geliyor

'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezon için transfer görüşmelerine devam eden siyah beyazlıların, golcü girişimlerinde son aşamaya geldiği kaydedildi. Fransız basınında yer alan habere göre Kara Kartal, Amiens'te forma giyen 'u kadrosuna katmaya çok yakın. İşte detaylar... (fotomac.com.tr |DIŞ HABERLER)

, forvet hattında aradığı ismi Fransa'da buldu. Aktarılan bilgilere göre siyah beyazlı kulüp, 26 yaşındaki İranlı forvet 'a kancayı attı.

Le11amienois.fr adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yaz transfer sezonunu hareketli geçirmeyi planlaya Amiens kulübü, Ghoddos'u kaybedebilir.

Öte yandan Beşiktaş'ın, Ghoddos ile görüşmelere başladığı belirtildi. Aktarılan bilgilere göre Beşiktaş'ın teklifinin satın alma opsiyonu ile kiralama olduğu ifade edildi.

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SATILIRSA YÜZDE 15 PAY
Öte yandan iki yıl önce dört milyon euroya Amiens'e transfer olan Ghoddos'un olası satışı halinde eski kulübü yüzde 15 pay alacak.

Ghoddos bu sezon toplamda 7 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

  1. 02.07.2020
  2. Güncelleme: 02.07.2020 10:22
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