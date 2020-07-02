Beşiktaş'ta transfer zirvesi! O isimlerin üstünü çizdi

Beşiktaş'ta bu hafta yönetim ve teknik direktör Sergen Yalçın, transfer zirvesi için bir araya geliyor. Tecrübeli çalıştırıcının, takımda forma giyen bazı isimlerle yolların ayrılmasını isteyeceği ifade edildi.
Beşiktaş'ta bu hafta önemli bir zirve yapılacak. Başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Sergen Yalçın bir araya gelerek transferi masaya yatıracak. Yalçın'ın bu görüşme için ekibiyle birlikte raporlarını hazırladığı ifade edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre kalmasını ve gitmesini istediği oyuncuları büyük ölçüde belirleyen deneyimli teknik adamın üstünü çizdiği ilk isimler Roco, Douglas ve Mirin. Atiba ve Gökhan'ın takımda tutulmasını isteyen Yalçın, takıma takviye noktasında Çebi ile fikir alışverişi yapacak.
Alanyaspor'dan eski öğrencileri Junior Fernandes ve Welinton'ı listesine yazan Yalçın, kadrosunda görmek istediği diğer oyuncularla ilgili raporlarını da hazırlamış durumda. Bu isimlerin dışında transfer hedefi olarak belirlenen oyuncuların da ekonomik ve teknik incelemesi geniş kapsamlı toplantıda konuşulacak konular arasında yer alıyor.
Zirveden çıkacak sonucun ardından görüşmelerde bulunulan ve listede yer alan isimlerle temaslar hızlandırılacak.
- 02.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta transfer zirvesi! O isimlerin üstünü çizdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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