Beşiktaş'ta transfer zirvesi! O isimlerin üstünü çizdi

Beşiktaş'ta bu hafta önemli bir zirve yapılacak. Başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Sergen Yalçın bir araya gelerek transferi masaya yatıracak. Yalçın'ın bu görüşme için ekibiyle birlikte raporlarını hazırladığı ifade edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre kalmasını ve gitmesini istediği oyuncuları büyük ölçüde belirleyen deneyimli teknik adamın üstünü çizdiği ilk isimler Roco, Douglas ve Mirin. Atiba ve Gökhan'ın takımda tutulmasını isteyen Yalçın, takıma takviye noktasında Çebi ile fikir alışverişi yapacak.

Alanyaspor'dan eski öğrencileri Junior Fernandes ve Welinton'ı listesine yazan Yalçın, kadrosunda görmek istediği diğer oyuncularla ilgili raporlarını da hazırlamış durumda. Bu isimlerin dışında transfer hedefi olarak belirlenen oyuncuların da ekonomik ve teknik incelemesi geniş kapsamlı toplantıda konuşulacak konular arasında yer alıyor.

Zirveden çıkacak sonucun ardından görüşmelerde bulunulan ve listede yer alan isimlerle temaslar hızlandırılacak.