Beşiktaş'ta transfer zirvesi! O isimlerin üstünü çizdi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta transfer zirvesi! O isimlerin üstünü çizdi

'ta zirvesi! O isimlerin üstünü çizdi

Beşiktaş'ta transfer zirvesi! O isimlerin üstünü çizdi

'ta bu hafta yönetim ve , zirvesi için bir araya geliyor. Tecrübeli çalıştırıcının, takımda forma giyen bazı isimlerle yolların ayrılmasını isteyeceği ifade edildi.

'ta bu hafta önemli bir zirve yapılacak. Başkan ile bir araya gelerek transferi masaya yatıracak. Yalçın'ın bu görüşme için ekibiyle birlikte raporlarını hazırladığı ifade edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre kalmasını ve gitmesini istediği oyuncuları büyük ölçüde belirleyen deneyimli teknik adamın üstünü çizdiği ilk isimler Roco, Douglas ve Mirin. Atiba ve Gökhan'ın takımda tutulmasını isteyen Yalçın, takıma takviye noktasında Çebi ile fikir alışverişi yapacak.

'dan eski öğrencileri Junior Fernandes ve Welinton'ı listesine yazan Yalçın, kadrosunda görmek istediği diğer oyuncularla ilgili raporlarını da hazırlamış durumda. Bu isimlerin dışında hedefi olarak belirlenen oyuncuların da ekonomik ve teknik incelemesi geniş kapsamlı toplantıda konuşulacak konular arasında yer alıyor.

Zirveden çıkacak sonucun ardından görüşmelerde bulunulan ve listede yer alan isimlerle temaslar hızlandırılacak.

  1. 02.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta transfer zirvesi! O isimlerin üstünü çizdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA