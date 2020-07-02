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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Süper Lig'in yıldızı için 3 milyon Euro + 2 futbolcu

'tan pazarlığı!

Beşiktaş'tan Bernard Mensah pazarlığı!

Mensah için ’a 2 milyon euro+3 futbolcu öneren sarı-kırmızılıların rakamı az bulması üzerine 3 milyon euro+2 futbolcu teklif etti.

Orta sahasını güçlendirmek isteyen , listesindeki ilk adaylardan biri olan Mensah'tan vazgeçmiyor. 'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ganalı star için yapılan teklifin yetersiz bulunması üzerine siyah-beyazlılar yeni bir teklif daha yapmaya hazırlanıyor. Daha önce Mensah için yaptığı birkaç girişimden sonuç alamayan yönetimin Kayserispor'la birkaç gün içerisinde bir kez daha pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.

GÖZLER KAYSERİ'DE

Beşiktaş daha önce 2 milyon euro para ile birlikte Mertcan, Erdoğan ve Kerim gibi istikbal vaat eden genç oyuncuları da 1 sezonluğuna Kayserispor'a vermeyi teklif etmişti. Sarı-kırmızılıların bunu geri çevirmesi üzerine yönetim bu kez rakamı 3 milyon euro'ya yükseltirken, aynı futbolculardan ikisini bir seneliğine bedelsiz olarak kiralayabileceğini bildirdi. Şimdi gözler Kayserispor yönetiminden gelecek olan yanıta çevrildi.

BAŞKAN SÜRECİ UZATTI

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Mensah konusunda, "Mensah da şu an 'in en önemli oyuncularından biri. Hemen hemen her takımdan, yurt dışından, yurt içinden Mensah'a teklifler var ama bizim ilk hedefimiz ligde kalmak. Bunları daha sonra değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

SENELİK 1.2 MİLYON EURO

Beşiktaş Transfer Komitesi'yle anlaşan Ganalı orta saha oyuncusuyla prensip anlaşmasına varıldı. 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan 'a yıllık 1 milyon 250 bin euro verileceği belirtildi. Teknik direktör 'ın, Ganalı oyuncunun alınmasını ısrarla istediği öğrenildi.

  1. 2.7.2020
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