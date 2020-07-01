Beşiktaş büyük oynuyor! Santi Cazorla'ya resmi teklif...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldız Santi Cazorla'ya kancayı attı.

Aktarılan bilgilere göre siyah beyazlılar, sezon sonu sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcu ile görüşmelere başladı.

2 YILLIK TEKLİF

Son olarak Villareal forması giyen yıldız futbolcuya Beşiktaş'ın 2 yıllık teklif sunduğu ifade edildi. Öte yandan Xavi'nin takımı Al Sadd'ın da oyuncu ile ilgilendiği belirtildi.

"TÜRKİYE SEÇENEĞİ GÜÇLENİYOR"

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Santi Cazorla'nın 1. önceliği Villareal'i, Şampiyonlar Ligi'ne götürebilmek ve La Liga'nın sonuna gelindiğinde, takımının gelecek sezon Devler Ligi'nde mücadele etmesini sağlayacak sıralamada olması. Bununla beraber, Cazorla için Türkiye seçeneğinin de oldukça güçlü olduğu belirtiliyor.

Santi Cazorla, bu sezon toplamda 34 maça çıkarken 12 gol 9 asist üretti.