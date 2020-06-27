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27 Haziran 2020, Cumartesi
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sarıda kaldı

Boyd sarıda kaldı

, karşısına ceza sınırında olan 6 futbolcu ile çıktı. , , , N'Koudou, ve 3 sarı kart ile ceza sınırında bulunurken, Boyd sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

, karşısına ceza sınırında olan 6 futbolcu ile çıktı. , , , N'Koudou, ve 3 sarı kart ile ceza sınırında bulunurken bu futbolculardan Elneny, Atiba, Lens ve N'Koudou karşılaşmaya 11'de başladı. Sadece oyuna sonradan giren Boyd kart görüp cazalı oldu.
  1. 27.6.2020
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