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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Andrade sürprizi

Andrade sürprizi

Kanatlar için takviyeye hazırlanan 'ın 'ta forma giyen Andrade için Porto'nun kapısını çaldığı iddia edildi.

Kanatlar için takviyeye hazırlanan 'ın 'ta forma giyen Andrade için Porto'nun kapısını çaldığı iddia edildi. Bu sezon 22 maçta 5 gol ve 2 asistle oynayan 27 yaşındaki Brezilyalı için siyah- beyazlıların Portekiz ekibine, "Sivas satın alma opsiyonunu kullanmazsa biz alırız" dediği belirtildi.
  1. 27.6.2020
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