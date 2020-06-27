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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Diaby gaza geldi

Diaby gaza geldi

, sakatlandığı açıklanan Ljajic'in sakatlığı sonrası forvet arkasında ise 'ye şans verdi. Siyah-beyazlı futbolcu da hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Diaby, 45. dakikada Burak'tan aldığı pas sonrası iki rakibini ekarte ederek şık bir vuruşla 'ı 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Teknik direktör , sakatlandığı açıklanan Ljajic'in sakatlığı sonrası forvet arkasında ise 'ye şans verdi. Siyah-beyazlı futbolcu da hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Diaby, 45. dakikada Burak'tan aldığı pas sonrası iki rakibini ekarte ederek şık bir vuruşla 'ı 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Malili oyuncu, geçen haftaki Denizlispor sınavından sonra dün de skor yaparak üst üste 2 maçta gol atma başarısı gösterdi; ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı. 77. dakikada yerini Güven Yalçın'ıa bırakan 29 yaşındaki Diaby, "Güzel bir galibiyet aldık. Son haftalara doğru kendimizi kendimizi bulduk. Bunda hocamızın çok büyük payı oldu. Gol atmak harika bir duygu ama taraftar olmayınca bu coşku eksik kalıyor. Sezonun geri kalanında da elimizden geleni yapıp fire vermemek için çalışacağız" dedi.
  1. 27.6.2020
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