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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Yılmaz savaşçı

Yılmaz savaşçı

'ta müthiş futboluyla geceye damga vurdu. 34 yaşındaki santrfor, 3 gole de direkt etki etti. Önce muhteşem bir golle ’ı öne geçiren Kral, ayrıca Diaby ve Lens’in gollerinde asist yaptı. Zaferin mimarı oldu.

, Vodafone Park'ta 'u bozguna uğratırken, 'Kral' golcüsü maça damga vuran isimdi. İlk düdükten itibaren golü koklayan 34 yaşındaki futbolcu, 40. dakikada şapka çıkartılacak bir golle gözlerin pasını sildi. Ceza sahası dışı sol çaprazından buluştuğu topu sürdükten sonra harika bir vuruşla Beşiktaş'ı öne geçirdi. Burak'ın resitali golden sonra da devam etti. 45'te Diaby'nin attığı golle takım arkadaşıyla verkaçlar yapan siyah-beyazlı futbolcu, çok klas bir topuk pasıyla Diaby'yi pozisyona sokup golün hazırlayıcısı oldu.

2 HAFTADA 6 GOLE KATKI SAĞLADI
Dakıkalar 72'yi gösterirken Kral yine sahneye çıktı ve bu kez de Lens'in attığı golün pasını verdi. Mücadeleyi 1 gol, 2 asistle tamamlayan Burak maçın adamı oldu. Bu sezon 'de 22. maçına çıkan yıldız forvet, 13. kez gol sevinci yaşarken, asist sayısını da 7'ye yükseltti. Geçen haftaki Denizlispor galibiyetinde de 1 gol, 2 asist yapan Burak, böylece sadece son 2 haftada tam 6 gole direkt etti. Siyah-beyazlı futbolcu, maç sonrası yaptığı açıklamada kalan maçlarda tüm puanları almak istediklerini belirtip, "Performasımız yükseliyor. Böyle devam etmek istiyoruz" dedi.

BURAK KONYA'YI BOŞ GEÇMİYOR
Kaptan Burak Yılmaz, Konyaspor'u boş geçmiyor. Tecrübeli krampon, yeşil-beyazlı takıma karşı Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta 8 gol kaydetti. Öte yandan Burak son haftalarda golcü kimliğini iyice konuşturdu. Usta forvet, son 5 lig maçında 5 kez gol sevinci yaşadı. Bu süreçte sadece derbisinde gol atamadı.

  1. 27.6.2020
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