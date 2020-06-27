Yılmaz savaşçı
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz müthiş futboluyla geceye damga vurdu. 34 yaşındaki santrfor, 3 gole de direkt etki etti. Önce muhteşem bir golle Kartal’ı öne geçiren Kral, ayrıca Diaby ve Lens’in gollerinde asist yaptı. Zaferin mimarı oldu.
Beşiktaş, Vodafone Park'ta Konyaspor'u bozguna uğratırken, 'Kral' golcüsü Burak Yılmaz maça damga vuran isimdi. İlk düdükten itibaren golü koklayan 34 yaşındaki futbolcu, 40. dakikada şapka çıkartılacak bir golle gözlerin pasını sildi. Ceza sahası dışı sol çaprazından buluştuğu topu sürdükten sonra harika bir vuruşla Beşiktaş'ı öne geçirdi. Burak'ın resitali golden sonra da devam etti. 45'te Diaby'nin attığı golle takım arkadaşıyla verkaçlar yapan siyah-beyazlı futbolcu, çok klas bir topuk pasıyla Diaby'yi pozisyona sokup golün hazırlayıcısı oldu.
2 HAFTADA 6 GOLE KATKI SAĞLADI
Dakıkalar 72'yi gösterirken Kral yine sahneye çıktı ve bu kez de Lens'in attığı golün pasını verdi. Mücadeleyi 1 gol, 2 asistle tamamlayan Burak maçın adamı oldu. Bu sezon Süper Lig'de 22. maçına çıkan yıldız forvet, 13. kez gol sevinci yaşarken, asist sayısını da 7'ye yükseltti. Geçen haftaki Denizlispor galibiyetinde de 1 gol, 2 asist yapan Burak, böylece sadece son 2 haftada tam 6 gole direkt etti. Siyah-beyazlı futbolcu, maç sonrası yaptığı açıklamada kalan maçlarda tüm puanları almak istediklerini belirtip, "Performasımız yükseliyor. Böyle devam etmek istiyoruz" dedi.
BURAK KONYA'YI BOŞ GEÇMİYOR
Kaptan Burak Yılmaz, Konyaspor'u boş geçmiyor. Tecrübeli krampon, yeşil-beyazlı takıma karşı Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta 8 gol kaydetti. Öte yandan Burak son haftalarda golcü kimliğini iyice konuşturdu. Usta forvet, son 5 lig maçında 5 kez gol sevinci yaşadı. Bu süreçte sadece Galatasaray derbisinde gol atamadı.
- 27.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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