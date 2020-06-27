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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Lens bu kez boş geçmedi

Lens bu kez boş geçmedi

Çoğu zaman eleştirilerin odağında kalan 'ın Hollandalı futbolcusu de dünkü zaferde rol alan isimlerdendi.

Çoğu zaman eleştirilerin odağında kalan 'ın Hollandalı futbolcusu de dünkü zaferde rol alan isimlerdendi. Tecrübeli futbolcu, aldığı darbe nedeniyle Hadziahmetovic'e kırmızı kart gördürürken, skora katkı sağlamayı da bildi. 'ın 3. golüne imza atan siyah-beyazlı futbolcu, bu sezonki 2. kez gol sevinci yaşadı. maçı öncesi sakatlık yaşadığı belirtilen Lens, sürpriz şekilde dün 11'de başladı; 70'te yerini Boyd'a bıraktı.
  1. 27.6.2020
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