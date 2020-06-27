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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Tek değişiklik

Tek değişiklik

, Vida haricinde bir değişiklik yapmayı düşünmezken gelen sakatlık ve Covid haberlerinden sonra maçı kadrosundan tek değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör , Vida haricinde bir değişiklik yapmayı düşünmezken gelen sakatlık ve Covid haberlerinden sonra maçı kadrosundan tek değişiklikle sahaya çıktı. Kaleyi yine Ersin'e emanet eden Yalçın, defansta Gökhan, Vida, Ruiz ve Rıdvan dörtlüsüne yer verdi. Orta sahada Elneny-Atiba ikilisini kullanıp, hücum hattında Diaby-Lens- N'Koudou ve Burak'ı görevlendirdi. Tek fark Ljajic yerine Diaby'ydi.
  1. 27.6.2020
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