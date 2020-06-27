İcraat lazım
“Ben yetenekliyim diyebilirsin ama oynamıyorsan ne yapayım senin yeteneğini Sahada göstereceksin yeteneğini ki bir işe yarasın. İki haftadır bunu yapıyoruz”
Beşiktaş'ı şaha kaldıran Sergen Yalçın, kazandıkları için mutlu olduklarını ama bu maçın bir ölçü olmayacağını söyledi. Oyunla ilgili çok fazla yorum yapmak istemediğini söyleyen 47 yaşındaki hoca, "İstanbul'a gelen takımlar maçın hemen başında 10 kişi kaldıklarında zaten işin rengi değişiyor. Bu nedenle Konyaspor zaten eksik kaldığında oyun bizim istediğimiz yöne döndü. Onlar için kolay değildi bu kadar süre eksik oynamak. Geçmiş olsun diyorum kendilerine" dedi.
ARTIK SORUMLULUK ALIYORLAR
FUTBOLCULARIN yeteneklerini sahada göstermek zorunda olduklarını ifade eden Yalçın, "Oyuncular var olan özelliklerini sahaya yansıtmazsa zaten problem olur. Herkesin oyunculardan farklı farklı beklentileri var. Oyuncular sorumluluk alıp, özelliklerini ön plana çıkartırsa bizim işimiz daha kolay oldu. İki haftadır ileri uçtaki arkadaşlarımız sorumluluk almaya başladı. Ben yetenekliyim, e oynamıyorsan ben ne yapayım senin yeteneğini. Sahada göstereceksin yeteneğini ki bir işe yarasın" diye konuştu.
SERGEN FARKI
Abdullah Avcı ile başlayan, ligin 20. haftasında Sergen Yalçın'ı takımın başına getiren Beşiktaş, yeni teknik direktörüyle daha başarılı. Kara Kartal, 47 yaşındaki hoca ile çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 2 kez kaybetti
- 27.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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