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27 Haziran 2020, Cumartesi
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’nın gurur günü

Atiba’nın gurur günü

2013'ten bu yana 'ta oynayan ve adını efsaneler arasına yazdıran 'nın gurur günü.

2013'ten bu yana 'ta oynayan ve adını efsaneler arasına yazdıran 'nın gurur günü. Siyahbeyazlı formayla 200. maçına çıkan Kanadalı futbolcuya, karşılaşma öncesi plaket verildi. 37 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha kalması bekleniyor.
  1. 27.6.2020
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