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27 Haziran 2020, Cumartesi
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da atılmalıydı

Vida da atılmalıydı

Korkmaz: ’a karşı 10 kişi kalmak kolay değil. ’nın da görmesi gerekirdi.

Konyaspor Bülent Korkmaz, şanssızlıktan yakındı. Korkmaz, "10 kişi kaldık ve oyundan düştük. Bizim kırmızı gördüğümüz pozisyonun aynısı bana söylenen 'nın pozisyonu var, o da . ile oynuyorsanız 11'e 11 oynamanız lazım. Bireysel oynarsanız, eksik kalırsanız bu sonuç kaçınılmaz oluyor. Beşiktaş skor üstünlüğünü yakaladıktan sonra oyun olarak da karşılık vermek çok zor oldu" ifadelerini kullandı.
  1. 27.6.2020
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