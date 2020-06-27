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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Başkan

Başkan Pancu

forması ile 100. yılda şampiyonluk yaşayan , 2. Ligi takımı 'in başkanı oldu.

forması ile 100. yılda şampiyonluk yaşayan , 2. Ligi takımı 'in başkanı oldu. Pancu, aktif kariyerinin büyük bölümünde forma giydiği ve 2018'in ekim ayından 2020'nin martına kadar teknik direktörlüğünü üstlendiği kulübün başkanlığını da yapacak.
  1. 27.6.2020
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