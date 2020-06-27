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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Dorukhan 264 gün sonra kadroda

Dorukhan 264 gün sonra kadroda

'ın 'de geride kalan yıl 6 Ekim'de ile yaptığı karşılaşmada ağır bir sakatlık geçiren ve ameliyat edilen , 264 gün sonra yeniden maç kadrosunda yer aldı.

'ın 'de geride kalan yıl 6 Ekim'de ile yaptığı karşılaşmada ağır bir sakatlık geçiren ve ameliyat edilen , 264 gün sonra yeniden maç kadrosunda yer aldı. Bir süredir takımla antrenmanlara çıkan genç orta saha oyuncusu, tarafından 21 kişilik kadroya dahil edildi.
  1. 27.6.2020
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