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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Boyd’dan pozitif destek

Boyd’dan pozitif destek

maçı öncesinde yayıncı kuruluşa konuşan , "Çıktığımız her maçı kazanmaya çalışacağız, her maçı koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşlarımız için kazanmaya çalışıyoruz. Buradan da onlara selam yolluyorum" dedi.

maçı öncesinde yayıncı kuruluşa konuşan , "Çıktığımız her maçı kazanmaya çalışacağız, her maçı koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşlarımız için kazanmaya çalışıyoruz. Buradan da onlara selam yolluyorum" dedi.
  1. 27.6.2020
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