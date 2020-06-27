Boyd’dan pozitif destek
Konyaspor maçı öncesinde yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaşlı Tyler Boyd, "Çıktığımız her maçı kazanmaya çalışacağız, her maçı koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşlarımız için kazanmaya çalışıyoruz. Buradan da onlara selam yolluyorum" dedi.
- 27.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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