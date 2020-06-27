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27 Haziran 2020, Cumartesi
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75 dakika 10 kişi oynadı

75 dakika 10 kişi oynadı

, dün akşamki mücadelenin büyük bölümünü gördüğü kırmız kart nedeniyle 10 kişi oynadı.

, dün akşamki mücadelenin büyük bölümünü gördüğü kırmız kart nedeniyle 10 kişi oynadı. 15'inci dakikada Hadziahmetovic'in Lens'e yaptığı hareket sonrasında hakem Zorbay , Hadziahmetovic'e gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Küçük, bu kez sarı kartı iptal ederken, Hadziahmetovic'e direkt kırmızı kart gösterdi.
  1. 27.6.2020
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