Kartal uçuyor
Siyah-beyazlılar dün Burak Yılmaz, Diaby ve Lens’in golleriyle rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederken; Avrupa iddiasını güçlendirdi.
Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Geçen hafta Denizlispor'u farklı geçen siyah-beyazlılar evinde oynadığı mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı ve Avrupa iddiasını güçlendirdi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 40'ta Burak Yılmaz, 45+2'de Diaby ve 52'de Lens kaydetti. Puanını 50'ye yükselten Beşiktaş, önümüzdeki hafta Kayserispor'a konuk olacak.
RIDVAN'DAN İLK ASİST
Sergen Yalçın'ın son haftalarda ilk 11'de görev verdiği genç yıldız adayı 19 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz, 3-0 kazanılan maçta kariyerinde bir ilki yaşadı. Üst üste 3 Süper Lig maçında sahaya 11'de çıkan Rıdvan, Burak Yılmaz'ın 40. dakikada attığı golde asisti yapan oyuncu oldu ve Süper Lig kariyerindeki ilk asistini yaptı. Rıdvan maç sonrası "Bana forma şansı verenlere teşekkür ediyorum, her gün daha iyi olacağım" dedi.
- 27.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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