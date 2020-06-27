Kartal uçuyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Kartal uçuyor

uçuyor

Kartal uçuyor

Siyah-beyazlılar dün , Diaby ve Lens’in golleriyle rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederken; Avrupa iddiasını güçlendirdi.

'de 29. haftanın açılış maçında ile karşı karşıya geldi. Geçen hafta Denizlispor'u farklı geçen siyah-beyazlılar evinde oynadığı mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı ve Avrupa iddiasını güçlendirdi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 40'ta , 45+2'de Diaby ve 52'de Lens kaydetti. Puanını 50'ye yükselten Beşiktaş, önümüzdeki hafta 'a konuk olacak.

RIDVAN'DAN İLK ASİST
'ın son haftalarda ilk 11'de görev verdiği genç yıldız adayı 19 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz, 3-0 kazanılan maçta kariyerinde bir ilki yaşadı. Üst üste 3 Süper Lig maçında sahaya 11'de çıkan Rıdvan, Burak Yılmaz'ın 40. dakikada attığı golde asisti yapan oyuncu oldu ve Süper Lig kariyerindeki ilk asistini yaptı. Rıdvan maç sonrası "Bana forma şansı verenlere teşekkür ediyorum, her gün daha iyi olacağım" dedi.

  1. 27.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kartal uçuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA