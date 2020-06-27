Kartal uçuyor

Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Geçen hafta Denizlispor'u farklı geçen siyah-beyazlılar evinde oynadığı mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı ve Avrupa iddiasını güçlendirdi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 40'ta Burak Yılmaz, 45+2'de Diaby ve 52'de Lens kaydetti. Puanını 50'ye yükselten Beşiktaş, önümüzdeki hafta Kayserispor'a konuk olacak.



RIDVAN'DAN İLK ASİST

Sergen Yalçın'ın son haftalarda ilk 11'de görev verdiği genç yıldız adayı 19 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz, 3-0 kazanılan maçta kariyerinde bir ilki yaşadı. Üst üste 3 Süper Lig maçında sahaya 11'de çıkan Rıdvan, Burak Yılmaz'ın 40. dakikada attığı golde asisti yapan oyuncu oldu ve Süper Lig kariyerindeki ilk asistini yaptı. Rıdvan maç sonrası "Bana forma şansı verenlere teşekkür ediyorum, her gün daha iyi olacağım" dedi.