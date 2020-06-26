Bravo'dan Beşiktaş'a yeşil ışık!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, yönetim özellikle 1 numara takviyesi için girişimlerini hızlandırmış durumda. Yönetici Erdal Torunoğulları'nın daha önce "Menajerler bize önerdi ancak yaşlı olduğu için istemedik" dediği Claudio Bravo konusu yeninden gündeme geldi. Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Gökhan Akkan konusunda aşama kaydedilemeyince; başarılı teknik direktör de, "Yaşlı ama bizim de bütçemiz belli. Sonuçta Manchester City'den geliyor" diyerek Şilili kaleciye onay verdi. Bravo'nun menajeriyle yapılan görüşmeden sonra ilk cevap geldi. Şilili kalecinin talepleri şöyle

CLAUDIO BRAVO BEŞİKTAŞ'TAN NELER İSTEDİ?



1+1 yıllık sözleşmeyi kabul etti.

1.5 milyon euro garanti ücret istedi. İkinci yıl kalırsa 1 ücretinde bir indirim olmayacak.

Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi primi istiyor.

Kendi kaleci antrenörünü getirecek, maaşını Beşiktaş ödeyecek.

Eşinin beğendiği evde kalacak, kirasını Beşiktaş ödeyecek. Kendisine olduğu gibi eşine verilecek aracı da kendisi seçecek.

SÜPER BİR KARİYER

Beşiktaş'ın istikrarlı futbolcusu Atiba, bugünkü karşılaşmada oynaması halinde siyah-beyazlı formayla 200. lig maçına çıkacak. Siyah-beyazlı ekibe 2013-14'te transfer olan 37 yaşındaki futbolcu, 199 lig maçında görev aldı ve bu süreçte toplam 16 gol kaydetti. 37 Yaşındaki Şili'li milli kaleci, profesyonel futbol kariyeri boyunca Real Sociedad 237 maç, Barcelona 75 maç ve Manchester City'de 60 maç olmak üzere toplamda 372 mücadelede forma giydi. Bu mücadeleler de 1 de gol atmayı başaran Bravo 14 kez sarı ve 3 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. Şili milli takımının kalesini de 123 kez korudu.