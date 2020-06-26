Beşiktaş zorlu virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Konya maçı 11'i - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Galeri Beşiktaş zorlu virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Konya maçı 11'i

Beşiktaş zorlu virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Konya maçı 11'i

Süper Lig'de 29. haftanın perdesi bu akşam oynanacak Beşiktaş-Konyaspor maçıyla açılıyor. İki futbolcusunda corona virüsüne rastlanan Beşiktaş, alacağı galibiyetle hem moral kazanmak hem de Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. Tehlikeli bölgedeki Konyaspor ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlılarda Adem Ljajic sakatlığı nedeniyle kamp kadrosuna alınmazken, Sergen Yalçın'ın sahaya süreceği 11 merak ediliyor. İşte Sergen Yalçın'ın muhtemel Konyaspor maçı 11'i...
26 Haziran 2020 Cuma 06:38 Güncelleme: 26.06.2020 06:38
Beşiktaş zorlu virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Konya maçı 11'i

Süper Lig'de 29. hafta heyecanı bu akşam oynanacak Beşiktaş-Konyaspor maçıyla başlayacak. Vodafone Park'taki mücadele saat 21.00'de start alacak ve beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek.

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Beşiktaş zorlu virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Konya maçı 11'i

Geçtiğimiz hafta Denizlispor'a gol yağdıran Beşiktaş, düşme hattında yer alan Konyaspor'u da mağlup ederek Avrupa kupaları hedefini sürdürmek istiyor.

Beşiktaş zorlu virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Konya maçı 11'i

VIDA VE BOATENG HAZIR
Siyah-beyazlılarda Sakatlıkları nedeniyle Yukatel Denizlispor maçında kadroda yer alamayan Domagoj Vida ve Kevin-Prince Boateng, takımla çalışmalara başladı. Her iki oyuncu, bugünkü karşılaşma için teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma bekleyecek.

Beşiktaş zorlu virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Konya maçı 11'i

7 OYUNCU KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Atiba, Caner, N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd, Elneny ve Lens, bugünkü maçta sarı kart görmeleri halinde 30. haftada Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

Beşiktaş zorlu virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Konya maçı 11'i

Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularının sakatlık ve form durumuna göre kafasındaki 11'i şekillendirdi.

İşte Sergen Yalçın'ın Konyaspor karşısında sahaya süreceği 11...

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