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Beşiktaş zorlu virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Konya maçı 11'i
Süper Lig'de 29. haftanın perdesi bu akşam oynanacak Beşiktaş-Konyaspor maçıyla açılıyor. İki futbolcusunda corona virüsüne rastlanan Beşiktaş, alacağı galibiyetle hem moral kazanmak hem de Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. Tehlikeli bölgedeki Konyaspor ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlılarda Adem Ljajic sakatlığı nedeniyle kamp kadrosuna alınmazken, Sergen Yalçın'ın sahaya süreceği 11 merak ediliyor. İşte Sergen Yalçın'ın muhtemel Konyaspor maçı 11'i...
26 Haziran 2020 Cuma 06:38
Güncelleme: 26.06.2020 06:38
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Süper Lig'de 29. hafta heyecanı bu akşam oynanacak Beşiktaş-Konyaspor maçıyla başlayacak. Vodafone Park'taki mücadele saat 21.00'de start alacak ve beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek.
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Geçtiğimiz hafta Denizlispor'a gol yağdıran Beşiktaş, düşme hattında yer alan Konyaspor'u da mağlup ederek Avrupa kupaları hedefini sürdürmek istiyor.
VIDA VE BOATENG HAZIR Siyah-beyazlılarda Sakatlıkları nedeniyle Yukatel Denizlispor maçında kadroda yer alamayan Domagoj Vida ve Kevin-Prince Boateng, takımla çalışmalara başladı. Her iki oyuncu, bugünkü karşılaşma için teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma bekleyecek.
7 OYUNCU KART SINIRINDA Beşiktaş'ta 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Atiba, Caner, N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd, Elneny ve Lens, bugünkü maçta sarı kart görmeleri halinde 30. haftada Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.
Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularının sakatlık ve form durumuna göre kafasındaki 11'i şekillendirdi.
İşte Sergen Yalçın'ın Konyaspor karşısında sahaya süreceği 11...