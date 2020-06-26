Haberler Galeri Beşiktaş zorlu virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Konya maçı 11'i

Beşiktaş zorlu virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Konya maçı 11'i

Süper Lig'de 29. haftanın perdesi bu akşam oynanacak Beşiktaş-Konyaspor maçıyla açılıyor. İki futbolcusunda corona virüsüne rastlanan Beşiktaş, alacağı galibiyetle hem moral kazanmak hem de Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. Tehlikeli bölgedeki Konyaspor ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlılarda Adem Ljajic sakatlığı nedeniyle kamp kadrosuna alınmazken, Sergen Yalçın'ın sahaya süreceği 11 merak ediliyor. İşte Sergen Yalçın'ın muhtemel Konyaspor maçı 11'i...

26 Haziran 2020 Cuma 06:38 Güncelleme: 26.06.2020 06:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





