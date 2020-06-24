Claudio Bravo suskunluğunu bozdu! "Benimle ilgilenen kulüpler..."

2016 yılında İngiliz ekibi Manchester City'e gelen Şilili kaleci Claudio Bravo, sezon sonunda takımıyla yollarını ayırıyor. Tecrübeli eldivenle ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. Bunlardan biri de kaleci arayışında olan Galatasaray ve Beşiktaş'ın, Bravo ile ilgilendiği yönündeydi.

Daily Record'a konuşan 37 yaşındaki deneyimli isim, transfer iddialarına ilişkin şunları söyledi:

Dünya üzerinde "oynamam" dediğim hiçbir yer yok. Basında adımın geçtiği kulüpleri okuyorum ve bu beni onurlandırıyor. Çünkü hepsi çok iyi takımlar. Ailemle birlikte, yaşayabileceğimiz bir çevresi olan kulübü tercih edeceğiz. Bu birçok faktöre bağlı. Kulübün projesi de önemli. Bütün seçenekleri analiz edip, yakında bir karar vereceğim.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra deneyimli kaleciyle Arsenal ve Celtic'in ilgilendiği de öne sürüldü.



