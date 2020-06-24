Claudio Bravo suskunluğunu bozdu! "Benimle ilgilenen kulüpler..."
Adı son dönemlerde Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan Şilili file bekçisi Claudio Bravo suskunluğunu bozdu. Manchester City ile sözleşmesinin sonuna gelen tecrübeli kaleci, "Adımın bazı kulüplerle anıldığını duyuyorum. Bu benim için onurdur" ifadelerini kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
2016 yılında İngiliz ekibi Manchester City'e gelen Şilili kaleci Claudio Bravo, sezon sonunda takımıyla yollarını ayırıyor. Tecrübeli eldivenle ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. Bunlardan biri de kaleci arayışında olan Galatasaray ve Beşiktaş'ın, Bravo ile ilgilendiği yönündeydi.
Daily Record'a konuşan 37 yaşındaki deneyimli isim, transfer iddialarına ilişkin şunları söyledi:
Dünya üzerinde "oynamam" dediğim hiçbir yer yok. Basında adımın geçtiği kulüpleri okuyorum ve bu beni onurlandırıyor. Çünkü hepsi çok iyi takımlar. Ailemle birlikte, yaşayabileceğimiz bir çevresi olan kulübü tercih edeceğiz. Bu birçok faktöre bağlı. Kulübün projesi de önemli. Bütün seçenekleri analiz edip, yakında bir karar vereceğim.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra deneyimli kaleciyle Arsenal ve Celtic'in ilgilendiği de öne sürüldü.
- 24.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Claudio Bravo suskunluğunu bozdu! "Benimle ilgilenen kulüpler..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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