Claudio Bravo suskunluğunu bozdu! "Benimle ilgilenen kulüpler..." - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
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suskunluğunu bozdu! "Benimle ilgilenen kulüpler..."

Claudio Bravo suskunluğunu bozdu! "Benimle ilgilenen kulüpler..."

Adı son dönemlerde ve 'la anılan Şilili file bekçisi suskunluğunu bozdu. ile sözleşmesinin sonuna gelen tecrübeli kaleci, "Adımın bazı kulüplerle anıldığını duyuyorum. Bu benim için onurdur" ifadelerini kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

2016 yılında İngiliz ekibi 'e gelen Şilili kaleci , sezon sonunda takımıyla yollarını ayırıyor. Tecrübeli eldivenle ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. Bunlardan biri de kaleci arayışında olan ve 'ın, Bravo ile ilgilendiği yönündeydi.

Daily Record'a konuşan 37 yaşındaki deneyimli isim, transfer iddialarına ilişkin şunları söyledi:

Dünya üzerinde "oynamam" dediğim hiçbir yer yok. Basında adımın geçtiği kulüpleri okuyorum ve bu beni onurlandırıyor. Çünkü hepsi çok iyi takımlar. Ailemle birlikte, yaşayabileceğimiz bir çevresi olan kulübü tercih edeceğiz. Bu birçok faktöre bağlı. Kulübün projesi de önemli. Bütün seçenekleri analiz edip, yakında bir karar vereceğim.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra deneyimli kaleciyle ve Celtic'in ilgilendiği de öne sürüldü.


  1. 24.06.2020
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