Darko Lazovic'in menajerinden flaş itiraf: Beşiktaş'tan teklif aldık
İtalya Serie A ekibi Verona'da forma giyen Sırp kanat oyuncusu Darko Lazovic'in menajerinden Beşiktaş itirafı geldi. 29 yaşındaki yıldız ismin menajeri yaptığı açıklamada, "Lazovic sezon başında bonservis bedelsiz transfer yaptı. Beşiktaş gibi bir çok yabancı büyük takımdan transfer teklifi aldık. Ancak ailesi ve kendisi İtalya'da kalmayı tercih etti" dedi.
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna katmak istediği Darko Lazovic'in menajerinden Beşiktaş itirafı geldi. Sırp kanat oyuncusunun menajeri, 2019 yaz transfer döneminde Genoa'dan ayrılıp Hellas Verona'nın yolunu tutan Lazovic için Beşiktaş'tan teklif aldıklarını duyurdu.
"BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDIK"
29 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri yaptığı açıklamada; "Lazovic sezon başında bonservis bedelsiz transfer yaptı. Beşiktaş gibi bir çok yabancı büyük takımdan transfer teklifi aldık. Ailesinin ve kendisinin isteği İtalya'da kalmaktı. Hellas Verona'da teknik direktör Juric onu takımına getirmek istedi. Daha önce Genoa'da da birlikte çalışmışlardı. Şu anda bunun iyi bir tercih olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
Gelecek sezon için de açıklamalarda bulunan menajer; "Gelercek sezon için ise, neler olacağına bakacağız. Şu anda takımı ile 2 yıl daha kontratı var" ifadesini kullandı.
Lazovic, bu sezon Hellas Verona forması ile 28 resmi maça çıkarken, takımına 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
- 25.06.2020
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