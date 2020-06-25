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25 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Menajeri açıkladı! "Beşiktaş'tan teklif aldık"

'in menajerinden flaş itiraf: 'tan teklif aldık

Darko Lazovic'in menajerinden flaş itiraf: Beşiktaş'tan teklif aldık

Serie A ekibi Verona'da forma giyen Sırp kanat oyuncusu 'in menajerinden itirafı geldi. 29 yaşındaki yıldız ismin menajeri yaptığı açıklamada, "Lazovic sezon başında bonservis bedelsiz yaptı. Beşiktaş gibi bir çok yabancı büyük takımdan transfer teklifi aldık. Ancak ailesi ve kendisi İtalya'da kalmayı tercih etti" dedi.

'ın sezon başında kadrosuna katmak istediği 'in menajerinden Beşiktaş itirafı geldi. Sırp kanat oyuncusunun menajeri, 2019 yaz döneminde 'dan ayrılıp 'nın yolunu tutan Lazovic için Beşiktaş'tan teklif aldıklarını duyurdu.

"BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDIK"
29 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri yaptığı açıklamada; "Lazovic sezon başında bonservis bedelsiz transfer yaptı. Beşiktaş gibi bir çok yabancı büyük takımdan transfer teklifi aldık. Ailesinin ve kendisinin isteği 'da kalmaktı. Hellas Verona'da teknik direktör Juric onu takımına getirmek istedi. Daha önce Genoa'da da birlikte çalışmışlardı. Şu anda bunun iyi bir tercih olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Gelecek sezon için de açıklamalarda bulunan menajer; "Gelercek sezon için ise, neler olacağına bakacağız. Şu anda takımı ile 2 yıl daha kontratı var" ifadesini kullandı.

Lazovic, bu sezon Hellas Verona forması ile 28 resmi maça çıkarken, takımına 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

  1. 25.06.2020
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