Beşiktaş golcü transferini yaptı! 3 yıllık imza ve geliş tarihi... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Beşiktaş golcü transferini yaptı! 3 yıllık imza ve geliş tarihi...

Beşiktaş golcü transferini yaptı! 3 yıllık imza ve geliş tarihi...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, gelecek sezonun planlarını şimdiden yaparken, sürpriz bir transfere imza attı. İddialara göre Kara Kartal, golcü futbolcu ile 3 yıllık anlaşma yaptı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

25 Haziran 2020 Perşembe 16:53 Güncelleme: 25.06.2020 17:14
Beşiktaş golcü transferini yaptı! 3 yıllık imza ve geliş tarihi...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan siyah beyazlılar, golcü bombasını patlattı...

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Beşiktaş golcü transferini yaptı! 3 yıllık imza ve geliş tarihi...

Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği futbolcunun siyah beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi.

Beşiktaş golcü transferini yaptı! 3 yıllık imza ve geliş tarihi...

Son olarak Denizlispor'u 5-1'lik skorla mağlup eden Kara Kartal'ın, gelecek sezon için yıldız ismi ilk 11'de değerlendireceği aktarıldı.

Beşiktaş golcü transferini yaptı! 3 yıllık imza ve geliş tarihi...

Gana basınında yer alan bilgilere göre Beşiktaş, son olarak CSKA Sofya'da forma giyen Edwin Gyasi'ye resmi imzayı attırdı.

Beşiktaş golcü transferini yaptı! 3 yıllık imza ve geliş tarihi...

Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde;

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