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Beşiktaş golcü transferini yaptı! 3 yıllık imza ve geliş tarihi...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, gelecek sezonun planlarını şimdiden yaparken, sürpriz bir transfere imza attı. İddialara göre Kara Kartal, golcü futbolcu ile 3 yıllık anlaşma yaptı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
25 Haziran 2020 Perşembe 16:53
Güncelleme: 25.06.2020 17:14
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Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan siyah beyazlılar, golcü bombasını patlattı...
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Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği futbolcunun siyah beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi.
Son olarak Denizlispor'u 5-1'lik skorla mağlup eden Kara Kartal'ın, gelecek sezon için yıldız ismi ilk 11'de değerlendireceği aktarıldı.
Gana basınında yer alan bilgilere göre Beşiktaş, son olarak CSKA Sofya'da forma giyen Edwin Gyasi'ye resmi imzayı attırdı.
Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde;