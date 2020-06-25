Beşiktaş golcü transferini yaptı! 3 yıllık imza ve geliş tarihi...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, gelecek sezonun planlarını şimdiden yaparken, sürpriz bir transfere imza attı. İddialara göre Kara Kartal, golcü futbolcu ile 3 yıllık anlaşma yaptı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)