Beşiktaş transferi bitirdi! 19'luk yetenek... | Jorel Eto'o Beh Nguema kimdir? nereli? kaç yaşında? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta transfer bitti! Eto'o...

transferi bitirdi! 19'luk yetenek...

Beşiktaş transferi bitirdi! 19'luk yetenek...

Altyapı çalışmalarına devam eden , 19'luk genç yeteneği kabul etti. Aktarılan bilgilere göre siyah beyazlı kulüp, 'nın gelişimini olumlu buldu ve kadrosuna kattı. Genç futbolcu, konu ile ilgili görüşlerini paylaştı. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Kısa süre önce altyapısına denenmek için alınan 19 yaşındaki 'nın, siyah beyazlı yönetimce kabul edildi ifade edildi.

Genç orta saha oyuncusu, siyah beyazlı yönetimin kendisini kabul etmesine ilişkin, "Gerçekten çok mutluyum çünkü ben nereden geldiğimi çok iyi biliyorum. Testleri geçeceğimi, başarılı olacağımı biliyordum. Çünkü benim başka fırsatım yok. Bu yüzden şansımı yakaladım ve bundan sonra yapacağım son şey, kulübüm Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalamak olacak. Öte yandan Gabon'un Türkiye Büyükelçisi Sayın Jérôme Efong Nzolo'ya da destekleri için teşekkür ederim. Benim için önemli bir adım oldu." dedi.

haberin devamı

GABON'DA SEVİNÇLE KARŞILANDI
Gabon basını, konu ile ilgili yazdığı haberde, "Genç vatandaşımız, resmi imzayı atmasının ardından ilk etapte yedeklerde yer alacak ve gelecek sezon takımını gençleştirmeyi düşünen Teknik Direktör Ali Rıza Sergen Yalçın ile gelişecek." dedi.

  1. 01.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş transferi bitirdi! 19'luk yetenek... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA