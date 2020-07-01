Beşiktaş transferi bitirdi! 19'luk yetenek...
Altyapı çalışmalarına devam eden Beşiktaş, 19'luk genç yeteneği kabul etti. Aktarılan bilgilere göre siyah beyazlı kulüp, Jorel Eto'o Beh Nguema'nın gelişimini olumlu buldu ve kadrosuna kattı. Genç futbolcu, konu ile ilgili görüşlerini paylaştı. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Kısa süre önce Beşiktaş altyapısına denenmek için alınan 19 yaşındaki Jorel Eto'o Beh Nguema'nın, siyah beyazlı yönetimce kabul edildi ifade edildi.
Genç orta saha oyuncusu, siyah beyazlı yönetimin kendisini kabul etmesine ilişkin, "Gerçekten çok mutluyum çünkü ben nereden geldiğimi çok iyi biliyorum. Testleri geçeceğimi, başarılı olacağımı biliyordum. Çünkü benim başka fırsatım yok. Bu yüzden şansımı yakaladım ve bundan sonra yapacağım son şey, kulübüm Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalamak olacak. Öte yandan Gabon'un Türkiye Büyükelçisi Sayın Jérôme Efong Nzolo'ya da destekleri için teşekkür ederim. Benim için önemli bir adım oldu." dedi.
GABON'DA SEVİNÇLE KARŞILANDI
Gabon basını, konu ile ilgili yazdığı haberde, "Genç vatandaşımız, resmi imzayı atmasının ardından ilk etapte yedeklerde yer alacak ve gelecek sezon takımını gençleştirmeyi düşünen Teknik Direktör Ali Rıza Sergen Yalçın ile gelişecek." dedi.
- 01.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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