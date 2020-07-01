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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Beşiktaş'ta rota orta saha! Sürpriz isim...

Beşiktaş'ta rota orta saha! Sürpriz isim...

Elneny'nin mutlaka takımda tutulmasını isteyen başarılı çalıştırıcı orta sahaya kaliteli bir ismin daha alınmasının şart olduğunu söyledi 'in 21 yaşındaki genç futbolcusu dışında orta sahaya kaliteli bir ismin daha alınmasının şart olduğunu söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü , politikasını belirledi. Buna göre tecrübeli çalıştırıcı, ilk olarak orta sahaya takviye yapılmasını talep etti. Siyah-beyazlı yönetim, yeni sezonda orta sahada Atiba, Dorukhan, Necip ve Oğuzhan'ın yeterli olacağını düşünse de, Sergen Yalçın farklı bir düşünceye sahip ve orta saha planlamasına ayrı bir önem veriyor.

DEĞİŞKEN PERFORMANS

Bu düşünce ise Oğuzhan'ın inişli çıkışlı bir performans göstermesi, Dorukhan'ın da sakatlıktan çıktıktan sonraki form tutma sürecinin belli olmaması, bu sezon Atiba'yla beraber çok iyi bir ikili olan ve takdir edilen bir performans ortaya koyan Elneny'nin mutlaka takımda tutulmasını isteyen Yalçın'ın, bunun gerçekleşmemesi halinde orta sahaya transfer yapılmasını istediği öğrenildi.

NIKA NINUA GELECEK

Ancak 'in Elneny'den para kazanma isteğinin bu transferinin gerçekleşme sürecini uzatacağı için siyah-beyazlıların yeni alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor. Bu arada yönetim 'in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ve kulübü ile her konuda anlaşma sağladı. Ancak Sergen Yalçın'ın Nika alınsa bile, orta sahaya tecrübeli bir oyuncu takviyesini mutlaka istiyor.

  1. 1.7.2020
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