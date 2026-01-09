Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi şok gerçek!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin son 16 sezonda yaptığı 39 derbinin "para cezası faturası" iki kulüp için de ağır oldu. Derbilerde yaşanan olaylardan dolayı PFDK, sarı-lacivertlilere toplam 11 milyon 951 bin 500 lira para cezası verdi. Sarı-kırmızılı kulübe ise 6 milyon 130 bin lira ceza kesildi.
7 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNADI
15 sezondaki derbilerin ardından Fenerbahçe 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Fenerbahçe, bu 7 maçın 5'inde ise cezayı; 12 Mayıs 2012'deki Süper Final maçı sonrasında aldı. Galatasaray şampiyon olduktan sonra, sarı-lacivertliler, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 5 maç ceza almıştı.
