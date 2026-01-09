Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi şok gerçek!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Turkcell Süper Kupa Final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe 9 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi nefesler tutulurken karşılaşma öncesi o şok gerçek gündeme oturdu.