Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi şok gerçek!

Ziraat Türkiye Kupası
Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Bu dev derbi öncesi nefesler tutulurken o flaş gerçek gündeme oturdu. İşte iki ezeli rakibi de oldukça yakından ilgilendiren o sorun...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 09:05
Turkcell Süper Kupa Final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe 9 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi nefesler tutulurken karşılaşma öncesi o şok gerçek gündeme oturdu.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin son 16 sezonda yaptığı 39 derbinin "para cezası faturası" iki kulüp için de ağır oldu. Derbilerde yaşanan olaylardan dolayı PFDK, sarı-lacivertlilere toplam 11 milyon 951 bin 500 lira para cezası verdi. Sarı-kırmızılı kulübe ise 6 milyon 130 bin lira ceza kesildi.

7 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNADI

15 sezondaki derbilerin ardından Fenerbahçe 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Fenerbahçe, bu 7 maçın 5'inde ise cezayı; 12 Mayıs 2012'deki Süper Final maçı sonrasında aldı. Galatasaray şampiyon olduktan sonra, sarı-lacivertliler, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 5 maç ceza almıştı.

