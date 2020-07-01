Beşiktaş'ta ikinci Karius vakası! Ekstra ödeme... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Beşiktaş'ta ikinci Karius vakası! Ekstra ödeme...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, ikinci bir Karius krizi çıktığı iddia edildi. İşte o isim ve siyah-beyazlı yönetimden talebi... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

1 Temmuz 2020 Çarşamba 13:22 Güncelleme: 01.07.2020 13:22
Beşiktaş'ta ikinci Karius vakası! Ekstra ödeme...

Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda kalmasını istediği Mohamed Elneny'den sürpriz bir çıkış geldi.

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Beşiktaş'ta ikinci Karius vakası! Ekstra ödeme...

Milliyet'te yer alan habere göre Mısırlı futbolcu temmuz ayı için ekstra para almazsa bugünden itibaren takımdan ayrılacağını siyah-beyazlı yönetime iletti.

Beşiktaş'ta ikinci Karius vakası! Ekstra ödeme...

Karius'un, "Sözleşmem bitti" diyerek mayıs ayında ayrılmasının ardından şimdi de, Elneny'de problem yaşandı.

Beşiktaş'ta ikinci Karius vakası! Ekstra ödeme...

Mısırlı oyuncu, mukavelesinin 30 Haziran'da bittiğini dile getirdi. Bunun karşılığında da temmuz ayı için ayrıca bir ödeme talebinde bulundu.

Beşiktaş'ta ikinci Karius vakası! Ekstra ödeme...

Bonservisi Arsenal'de bulunan Elneny, bunun gerçekleşmemesi durumunda bugünden itibaren takımdan ayrılacağını söyledi.

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