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Beşiktaş'ta ikinci Karius vakası! Ekstra ödeme...
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, ikinci bir Karius krizi çıktığı iddia edildi. İşte o isim ve siyah-beyazlı yönetimden talebi... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
1 Temmuz 2020 Çarşamba 13:22
Güncelleme: 01.07.2020 13:22
Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda kalmasını istediği Mohamed Elneny'den sürpriz bir çıkış geldi.
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Milliyet'te yer alan habere göre Mısırlı futbolcu temmuz ayı için ekstra para almazsa bugünden itibaren takımdan ayrılacağını siyah-beyazlı yönetime iletti.
Karius'un, "Sözleşmem bitti" diyerek mayıs ayında ayrılmasının ardından şimdi de, Elneny'de problem yaşandı.
Mısırlı oyuncu, mukavelesinin 30 Haziran'da bittiğini dile getirdi. Bunun karşılığında da temmuz ayı için ayrıca bir ödeme talebinde bulundu.
Bonservisi Arsenal'de bulunan Elneny, bunun gerçekleşmemesi durumunda bugünden itibaren takımdan ayrılacağını söyledi.