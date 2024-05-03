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EMLAK KONUT EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK? | 🏡THY Emlak Konut Arnavutköy evleri ne zaman biter?

Emlak Konut'un Türk Hava Yolları iş birliği ile yaptığı proje için kura heyecanı sürüyor. Daha önce başvuruda bulunarak 4 Mayıs Cumartesi günü çekilecek kuraya katılan vatandaşlar, 1+1, 2+1 ve 3+1 konutların ne zaman teslim edileceğini sorguluyor. Peki Emlak Konut Evleri ne zaman teslim edilecek? THY Emlak Konut Arnavutköy evleri ne zaman biter?' Detaylar ve açıklamalar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 13:20 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 13:30
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EMLAK KONUT EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK? | 🏡THY Emlak Konut Arnavutköy evleri ne zaman biter?

EMLAK KONUT EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK? | Türk Hava Yolları ve Emlak Konut iş birliği ile İstanbul Arnavutköy'de yapılacak 1+1, 2+1 ve 3+1 evler için kura tarihi 4 Mayıs 2024 olarak belirlendi. Projenin 13 bin bağımsız bölümden oluşacağı belirtilirken amaç, İstanbul'da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunmak. Peki Emlak Konut Evleri ne zaman teslim edilecek? THY Emlak Konut Arnavutköy evleri ne zaman biter? İşte detaylar...

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ NE ZAMAN BİTER?

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, daha önce ziyaret ettiği inşaat alanında yaptığı açıklamada, Mayıs-Haziran 2025 tarihinde 3 bin adet konutun teslim edileceğini duyurdu. İnşaatın tamamının biteceği tarih ise henüz bilinmiyor.

📌Toplam inşaat alanı: 1.842.549 m2

📌Toplam konut sayısı: 12.456 adet

📌İstanbul Havalimanı'na mesafe: 5,5 Km

📌2024 Mart ayında örnek daireler görülmeye hazır olacak

📌İlk etap teslim tarihi: Mayıs-Haziran 2025

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