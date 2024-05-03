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Beşiktaş Rizespor maçı canlı izle | Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Rizespor ile Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Ali Şansalan, Beşiktaş - Rizespor müsabakasında düdük çalacak. Beşiktaş, Rizespor karşısında 8 futbolcusundan faydalanamaycak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 13:10 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 13:30
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Beşiktaş Rizespor maçı canlı izle | Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Rizespor maçı 3 Mayıs Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: MERT, SVENSSON, NECİP, COLLEY, MASUAKU, SALİH, RASHICA, MULEKA, MUÇI, SEMİH, CENK

ÇAYKUR RİZESPOR: TARIK, TAHA, ALIQULOV, EMİRHAN, HOJER, SHELVEY, OLAWOYIN, AKINTOLA, VARESANOVIC, ZEQIRI, GAICH

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısına çeşitli futbolcularından yoksun çıkacak. Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Al-Musrati'nin yanı sıra tedavileri devam eden Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic forma giyemeyecek. Serkan Emrecan Terzi ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un da karşılaşmada görev yapması beklenmezken, Demir Ege Tıknaz'ın durumu son antrenmanın ardından netleşecek. Ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana'da yer alan Amartey de maçta süre alamayacak.

SEMİH KILIÇSOY SINIRDA

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve Daniel Amartey sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Semih Kılıçsoy ve Daniel Amartey sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak olan Alanyaspor mücadelesinde cezalı olacak. Bu arada Demir Ege Tıknaz da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Öte yandan, sarı kart cezasını tamamlayan Jonas Svensson ise mücadelede görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

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