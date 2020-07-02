Fenerbahçe'nin gözdesi Alberth Elis'e teklif yapan tek takım belli oldu

Yakın zamanda kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini açıklayan MLS ekibi Houston Dynamo'nun Honduraslı futbolcusu Alberth Elis, hocası Tab Ramos'u endişelendirdi.

Aralık ayında kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan başarılı futbolcunun antrenörü Ramos yaptığı açıklamada, "Onu burada görmek beni mutlu ediyor ama Orlando'daki turnuvaya hazır gelip gelmeyeceğinden endişeliyim" ifadelerini kullandı.

Honduras basınından Diez'de yer alan habere göre Elis'le ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe'nin yanı sıra Celtic ve Anderlecht de bulunuyor. Ancak şu ana kadar tek teklifin Belçika temsilcisinden geldiği bildirildi.

Alberth Elis, kariyeri boyunca 110 maça çıkarken 34 gol 25 asiste imza attı. Honduras Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcu 42 karşılaşmada 10 gol kaydetti.



