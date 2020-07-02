Fenerbahçe'nin gözdesi Alberth Elis'e teklif yapan tek takım belli oldu
MLS ekibi Houston Dynamo ile sözleşmesi aralık ayında bitecek olan Alberth Elis'le Fenerbahçe'nin ilgilendiği ifade ediliyordu. Honduraslı futbolcunun hocası, oyuncunun takımdan ayrılma ihtimaline değinirken, Elis için teklif yapna Avrupa ekibi belli oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Yakın zamanda kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini açıklayan MLS ekibi Houston Dynamo'nun Honduraslı futbolcusu Alberth Elis, hocası Tab Ramos'u endişelendirdi.
Aralık ayında kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan başarılı futbolcunun antrenörü Ramos yaptığı açıklamada, "Onu burada görmek beni mutlu ediyor ama Orlando'daki turnuvaya hazır gelip gelmeyeceğinden endişeliyim" ifadelerini kullandı.
Honduras basınından Diez'de yer alan habere göre Elis'le ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe'nin yanı sıra Celtic ve Anderlecht de bulunuyor. Ancak şu ana kadar tek teklifin Belçika temsilcisinden geldiği bildirildi.
Alberth Elis, kariyeri boyunca 110 maça çıkarken 34 gol 25 asiste imza attı. Honduras Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcu 42 karşılaşmada 10 gol kaydetti.
- 02.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin gözdesi Alberth Elis'e teklif yapan tek takım belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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