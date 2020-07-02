Fenerbahçe'nin gözdesi Alberth Elis'e teklif yapan tek takım belli oldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'nin gözdesiydi! Teklif yapan tek takım belli oldu

'nin gözdesi 'e teklif yapan tek takım belli oldu

Fenerbahçe'nin gözdesi Alberth Elis'e teklif yapan tek takım belli oldu

ekibi ile sözleşmesi aralık ayında bitecek olan 'le 'nin ilgilendiği ifade ediliyordu. Honduraslı futbolcunun hocası, oyuncunun takımdan ayrılma ihtimaline değinirken, Elis için teklif yapna Avrupa ekibi belli oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Yakın zamanda kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini açıklayan ekibi 'nun Honduraslı futbolcusu , hocası Tab Ramos'u endişelendirdi.

Aralık ayında kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan başarılı futbolcunun antrenörü Ramos yaptığı açıklamada, "Onu burada görmek beni mutlu ediyor ama Orlando'daki turnuvaya hazır gelip gelmeyeceğinden endişeliyim" ifadelerini kullandı.

Honduras basınından Diez'de yer alan habere göre Elis'le ilgilenen takımlar arasında 'nin yanı sıra Celtic ve Anderlecht de bulunuyor. Ancak şu ana kadar tek teklifin temsilcisinden geldiği bildirildi.

Alberth Elis, kariyeri boyunca 110 maça çıkarken 34 gol 25 asiste imza attı. Honduras Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcu 42 karşılaşmada 10 gol kaydetti.


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  1. 02.07.2020
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