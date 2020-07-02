Fenerbahçe transferde rotayı millilere çevirdi! İşte o isimler - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe transferde rotayı millilere çevirdi! İşte o isimler

Fenerbahçe transferde rotayı millilere çevirdi! İşte o isimler

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, iddialı bir kadro kurmak istiyor. Sarı-lacivertli yöneticiler bu kapsamda gündemlerine 4 milli yıldızı dahil etti. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki o isimler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

2 Temmuz 2020 Perşembe 08:20
Fenerbahçe transferde rotayı millilere çevirdi! 3 isim...

Bu sezonu puan sıralamasında bitirebileceği en iyi yerde sonlandırmaya çalışan Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları da başladı.

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Fenerbahçe transferde rotayı millilere çevirdi! 3 isim...

Yabancı sayısında indirim olmasını bekleyen ve bu yüzden daha çok yerli isimleri düşünen sarı-lacivertlilerin bir diğer kıstası da millilik.

Fenerbahçe transferde rotayı millilere çevirdi! 3 isim...

Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, transferde milli takımda da forma giyme yeteneğine sahıp isimlere gözünü dikmiş durumda.

Fenerbahçe transferde rotayı millilere çevirdi! 3 isim...

Sabah'ta yer alan habere göre Kanarya'nın ilk hedefi Almanya'da Düsseldorf ile küme düşen ve 6 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Kaan Ayhan...

Fenerbahçe transferde rotayı millilere çevirdi! 3 isim...

Türkiye'den başka talipleri de olan Kaan için istenen rakamı düşürmeye çalışan Fenerbahçe'nin radarındaki diğer isim Fransa 2. Ligi'nde Le Havre'de top koşturan Umut Meraş...

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