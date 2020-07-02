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Fenerbahçe transferde rotayı millilere çevirdi! İşte o isimler
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, iddialı bir kadro kurmak istiyor. Sarı-lacivertli yöneticiler bu kapsamda gündemlerine 4 milli yıldızı dahil etti. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki o isimler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
2 Temmuz 2020 Perşembe 08:20
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Bu sezonu puan sıralamasında bitirebileceği en iyi yerde sonlandırmaya çalışan Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları da başladı.
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Yabancı sayısında indirim olmasını bekleyen ve bu yüzden daha çok yerli isimleri düşünen sarı-lacivertlilerin bir diğer kıstası da millilik.
Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, transferde milli takımda da forma giyme yeteneğine sahıp isimlere gözünü dikmiş durumda.
Sabah'ta yer alan habere göre Kanarya'nın ilk hedefi Almanya'da Düsseldorf ile küme düşen ve 6 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Kaan Ayhan...
Türkiye'den başka talipleri de olan Kaan için istenen rakamı düşürmeye çalışan Fenerbahçe'nin radarındaki diğer isim Fransa 2. Ligi'nde Le Havre'de top koşturan Umut Meraş...