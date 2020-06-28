Beşiktaş bombaları patlatıyor! Dünya yıldızı... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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bombaları patlatıyor! Dünya yıldızı...

Beşiktaş bombaları patlatıyor! Dünya yıldızı...

'de ile yakaladığı başarılı grafiği da sürdürmek isteyen 'ta hazırlıklar sürüyor. 29 hafta sonunda topladığı 50 puanla 'ın 1 puan gerisinde 5. sırada yer alan siyah-beyazlılar, girişimlerini de sürdürüyor. İşte detaylar...

ile yakaladığı pozitif havayı da devam ettirerek taraftarlarına şampiyonluk sevinci yaşatmak isteyen 'ta, kaleci Loris Karius'un ardından kaleci arayışları sürüyor.

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Alman kaleci Karius'un ardından arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda flaş bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

'ın Mensah girişimleri sürüyor. 'un küme düşme hattında olması nedeniyle Mensah transferi için mecburen sezon sonunu bekleyecek olan yönetim, ligin bitmesinin ardından sarı kırmızılı kulüple bonservis pazarlığı yapacağı öğrenildi.

Diğer yandan Karius'un ardından arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, ile görüşmelerini sürdürüyor. 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği İngiliz file bekçisinden yanıt bekliyor. Bu sezon 3 maçta forma şansı bulduğu Burnley ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki kalecinin transferine kesin gözüyle bakılıyor.

  1. 28.06.2020
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