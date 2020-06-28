Beşiktaş bombaları patlatıyor! Dünya yıldızı...
Süper Lig'de Sergen Yalçın ile yakaladığı başarılı grafiği yeni sezonda da sürdürmek isteyen Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor. 29 hafta sonunda topladığı 50 puanla Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 5. sırada yer alan siyah-beyazlılar, transfer girişimlerini de sürdürüyor. İşte detaylar...
Sergen Yalçın ile yakaladığı pozitif havayı yeni sezonda da devam ettirerek taraftarlarına şampiyonluk sevinci yaşatmak isteyen Beşiktaş'ta, kaleci Loris Karius'un ardından kaleci arayışları sürüyor.
Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Alman kaleci Karius'un ardından arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda flaş bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...
Kartal'ın Mensah girişimleri sürüyor. Kayserispor'un küme düşme hattında olması nedeniyle Mensah transferi için mecburen sezon sonunu bekleyecek olan yönetim, ligin bitmesinin ardından sarı kırmızılı kulüple bonservis pazarlığı yapacağı öğrenildi.
Diğer yandan Karius'un ardından arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, Joe Hart ile görüşmelerini sürdürüyor. 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği İngiliz file bekçisinden yanıt bekliyor. Bu sezon 3 maçta forma şansı bulduğu Burnley ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki kalecinin transferine kesin gözüyle bakılıyor.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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