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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Asla vazgeçmeyiz

Asla vazgeçmeyiz

 ile kader maçına çıkacak olan 'nın yardımcı antrenör 'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ile kader maçına çıkacak olan 'nın yardımcı antrenör 'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. 'un savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğini belirten Newton sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Bir olarak birlikte, sonuna kadar savaşıyoruz. Asla vazgeçmeyeceğiz'' dedi.

  1. 4.7.2020
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