Asla vazgeçmeyiz

Cimbom ile kader maçına çıkacak olan Fırtına'nın yardımcı antrenör Newton'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Trabzonspor'un savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğini belirten Newton sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Bir olarak birlikte, sonuna kadar savaşıyoruz. Asla vazgeçmeyeceğiz'' dedi.