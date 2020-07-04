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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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GS: 26 - TS: 23

GS: 26 - TS: 23

Derbinin hakemi bugüne kadar 'ın 52, 'un 44 maçında görev yaptı.

Derbinin hakemi bugüne kadar 'ın 52, 'un 44 maçında görev yaptı. Sarı-kırmızılı takım Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşmalarda 26 galibiyet, 13'er de beraberlik ve mağlubiyet aldı. ise Çakır'ın yönettiği maçların 23'ünü kazanıp 11 beraberlik yaşadı. 10 kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

  1. 4.7.2020
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