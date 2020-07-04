GS: 26 - TS: 23
Derbinin hakemi Cüneyt Çakır bugüne kadar Galatasaray'ın 52, Trabzon'un 44 maçında görev yaptı.
Derbinin hakemi Cüneyt Çakır bugüne kadar Galatasaray'ın 52, Trabzon'un 44 maçında görev yaptı. Sarı-kırmızılı takım Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşmalarda 26 galibiyet, 13'er de beraberlik ve mağlubiyet aldı. Trabzonspor ise Çakır'ın yönettiği maçların 23'ünü kazanıp 11 beraberlik yaşadı. 10 kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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