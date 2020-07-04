GS: 26 - TS: 23

Derbinin hakemi Cüneyt Çakır bugüne kadar Galatasaray'ın 52, Trabzon'un 44 maçında görev yaptı. Sarı-kırmızılı takım Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşmalarda 26 galibiyet, 13'er de beraberlik ve mağlubiyet aldı. Trabzonspor ise Çakır'ın yönettiği maçların 23'ünü kazanıp 11 beraberlik yaşadı. 10 kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.