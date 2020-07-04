Hocaya izin yok
Trabzon, Ankaragücü maçı sonrası 2 gün izin yaptı. Ancak Hüseyin Çimşir ile Başkan Ahmet Ağaoğlu bu süreyi toplantı yaparak geçirdi.
Trabzon, Ankaragücü maçı sonrası 2 gün izin yaptı. Ancak Hüseyin Çimşir ile Başkan Ahmet Ağaoğlu bu süreyi toplantı yaparak geçirdi. Ağaoğlu, yoğun eleştiri alan teknik direktör Çimşir'e sahip çıkıp, "Yola birlikte devam edeceğiz ve bizim size olan inancımız tam" dedi. Çimşir ekibini toplayarak, son iki maçtaki hatalarla ilgili analizler yaptı.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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