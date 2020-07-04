Hocaya izin yok

Trabzon, Ankaragücü maçı sonrası 2 gün izin yaptı. Ancak Hüseyin Çimşir ile Başkan Ahmet Ağaoğlu bu süreyi toplantı yaparak geçirdi. Ağaoğlu, yoğun eleştiri alan teknik direktör Çimşir'e sahip çıkıp, "Yola birlikte devam edeceğiz ve bizim size olan inancımız tam" dedi. Çimşir ekibini toplayarak, son iki maçtaki hatalarla ilgili analizler yaptı.