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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Hocaya izin yok

Hocaya izin yok

maçı sonrası 2 gün izin yaptı. Ancak ile Başkan bu süreyi toplantı yaparak geçirdi.

, maçı sonrası 2 gün izin yaptı. Ancak ile Başkan bu süreyi toplantı yaparak geçirdi. Ağaoğlu, yoğun eleştiri alan teknik direktör Çimşir'e sahip çıkıp, "Yola birlikte devam edeceğiz ve bizim size olan inancımız tam" dedi. Çimşir ekibini toplayarak, son iki maçtaki hatalarla ilgili analizler yaptı.

  1. 4.7.2020
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