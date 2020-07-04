Büyük maç kaybetmedi

Hüseyin Çimşir yönetiminde 12 lig maçına çıkan Trabzonspor, hiçbirini kaybetmedi. Bordo-mavililer bu periyotta 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı. 41 yaşındaki hocanın büyük takımlara karşı performansı ise ekstra iyi. Fenerbahçe ile 3 kez karşılaşıp yenen Çimşir, Beşiktaş'la da Vodafone Park'ta 2-2 berabere kaldı. Çimşir, Galatasaray'ı yıkıp hem şampiyonluk yolunda rüzgarı arkasına almak hem de başarılı istatistiğini sürdürmek istiyor.