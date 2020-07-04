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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Büyük maç kaybetmedi

Büyük maç kaybetmedi

Hüseyin  yönetiminde 12 lig maçına çıkan , hiçbirini kaybetmedi.

Hüseyin yönetiminde 12 lig maçına çıkan , hiçbirini kaybetmedi. Bordo-mavililer bu periyotta 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı. 41 yaşındaki hocanın büyük takımlara karşı performansı ise ekstra iyi. ile 3 kez karşılaşıp yenen Çimşir, 'la da Vodafone Park'ta 2-2 berabere kaldı. Çimşir, 'ı yıkıp hem şampiyonluk yolunda rüzgarı arkasına almak hem de başarılı istatistiğini sürdürmek istiyor.

  1. 4.7.2020
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