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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Taha hayırlı olsun

Taha hayırlı olsun

Fırtına ile anlaşan 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun 2001 doğumlu kalecisi , kulüp başkanı 'la vedalaştı.

Fırtına ile anlaşan 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun 2001 doğumlu kalecisi , kulüp başkanı 'la vedalaştı. Altınordu'dan yapılan açıklamada Tepe'nin de ekibiyle anlaştığı belirtildi. Başkan Özkan, 'da forma giyen Erce Kardeşler'in genç kaleciye çok destek çıkacağını belirterek, "Emek verilen çocukların gözlerimizin önünde büyüyüp transfer olmalarını görmek gerçekten çok farklı bir duygu. Bugün gurur ve hüznü birlikte yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

FORVETTEN KALEYE GEÇTİ

'da gittiği futbol akademisinde forvet mevkisinde oynadığını ve kalecinin gelmediği bir gün kaleye geçtiğini anlatan Tepe, şunları kaydetti: "Aradan neredeyse 8 yıl geçti hala kaledeyim. Hem Trabzonspor'da kalıcı olmak hem de A 'a yükselmek istiyorum

  1. 4.7.2020
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