Taha hayırlı olsun

Fırtına ile anlaşan TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun 2001 doğumlu kalecisi Muhammet Taha Tepe, kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'la vedalaştı. Altınordu'dan yapılan açıklamada Tepe'nin de Karadeniz ekibiyle anlaştığı belirtildi. Başkan Özkan, Trabzonspor'da forma giyen Erce Kardeşler'in genç kaleciye çok destek çıkacağını belirterek, "Emek verilen çocukların gözlerimizin önünde büyüyüp transfer olmalarını görmek gerçekten çok farklı bir duygu. Bugün gurur ve hüznü birlikte yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

FORVETTEN KALEYE GEÇTİ

Sakarya'da gittiği futbol akademisinde forvet mevkisinde oynadığını ve kalecinin gelmediği bir gün kaleye geçtiğini anlatan Tepe, şunları kaydetti: "Aradan neredeyse 8 yıl geçti hala kaledeyim. Hem Trabzonspor'da kalıcı olmak hem de A Milli Takım'a yükselmek istiyorum