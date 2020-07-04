Taha hayırlı olsun
Fırtına ile anlaşan TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun 2001 doğumlu kalecisi Muhammet Taha Tepe, kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'la vedalaştı.
Fırtına ile anlaşan TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun 2001 doğumlu kalecisi Muhammet Taha Tepe, kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'la vedalaştı. Altınordu'dan yapılan açıklamada Tepe'nin de Karadeniz ekibiyle anlaştığı belirtildi. Başkan Özkan, Trabzonspor'da forma giyen Erce Kardeşler'in genç kaleciye çok destek çıkacağını belirterek, "Emek verilen çocukların gözlerimizin önünde büyüyüp transfer olmalarını görmek gerçekten çok farklı bir duygu. Bugün gurur ve hüznü birlikte yaşıyorum" ifadelerini kullandı.
FORVETTEN KALEYE GEÇTİ
Sakarya'da gittiği futbol akademisinde forvet mevkisinde oynadığını ve kalecinin gelmediği bir gün kaleye geçtiğini anlatan Tepe, şunları kaydetti: "Aradan neredeyse 8 yıl geçti hala kaledeyim. Hem Trabzonspor'da kalıcı olmak hem de A Milli Takım'a yükselmek istiyorum
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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