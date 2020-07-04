Borsa’nın şampiyonu Trabzon
Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, hisselerindeki yüzde 218'1'lik artışla yılın ilk yarısında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.
Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, hisselerindeki yüzde 218'1'lik artışla yılın ilk yarısında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Analistler, Fırtına'nın bu yıl piyasa değerinin ilk defa 1 milyar TL'yi aşarak 1 milyar 985 milyon liraya kadar yükseldiğine dikkati çekti. Bordo- mavilileri yüzde 43.4 ile G.Saray, yüzde 23.3 ile Beşiktaş takip etti. F.Bahçe'nin hisseleri ise yüzde 13 değer kaybetti.
EN DEĞERLİSİ DE TRABZONSPOR
Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine Trabzonspor sahip. Trabzonspor haziran ayını 1 milyar 616 milyon 911 bin 916 lira piyasa değeriyle tamamladı. Fırtına'yı 1 milyar 571 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 1 milyar 246 milyon 158 bin 200 lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 724 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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