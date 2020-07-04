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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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’nın şampiyonu Trabzon

Borsa’nın şampiyonu Trabzon

 'da işlem gören spor şirketlerinden Sportif Yatırım ve , hisselerindeki yüzde 218'1'lik artışla yılın ilk yarısında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

'da işlem gören spor şirketlerinden Sportif Yatırım ve , hisselerindeki yüzde 218'1'lik artışla yılın ilk yarısında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Analistler, Fırtına'nın bu yıl piyasa değerinin ilk defa 1 milyar TL'yi aşarak 1 milyar 985 milyon liraya kadar yükseldiğine dikkati çekti. Bordo- mavilileri yüzde 43.4 ile G.Saray, yüzde 23.3 ile takip etti. F.Bahçe'nin hisseleri ise yüzde 13 değer kaybetti.

EN DEĞERLİSİ DE TRABZONSPOR

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine Trabzonspor sahip. Trabzonspor haziran ayını 1 milyar 616 milyon 911 bin 916 lira piyasa değeriyle tamamladı. Fırtına'yı 1 milyar 571 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle , 1 milyar 246 milyon 158 bin 200 lira piyasa değeriyle , 724 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.

  1. 4.7.2020
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