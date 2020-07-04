3 Temmuz paylaşımı

Trabzonspor, 3 Temmuz 2011 şike süreciyle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından videolu paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Konu şike olunca Mini Cooper'a binerek kaçtılar. Futbolcuları 'sürdükleri tarlalarda' oynattılar! Güzel oyunumuzun adaletle imtihanına "çift dikiş" attılar. Tiyatronun adını da "kumpas" koydular "ifadelerine yer verildi.