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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor 3 Temmuz paylaşımı

3 paylaşımı

3 Temmuz paylaşımı

, 3 2011 şike süreciyle ilgili olarak hesaplarından videolu paylaşım yaptı.

, 3 2011 şike süreciyle ilgili olarak hesaplarından videolu paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Konu şike olunca Mini Cooper'a binerek kaçtılar. Futbolcuları 'sürdükleri tarlalarda' oynattılar! Güzel oyunumuzun adaletle imtihanına "çift dikiş" attılar. Tiyatronun adını da "kumpas" koydular "ifadelerine yer verildi.

  1. 4.7.2020
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