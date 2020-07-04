Maaşlar ödendi
Teknik ekip ve başkan Ahmet Ağaoğlu, takım kaptanlarıyla toplantı yaptı.
Teknik ekip ve başkan Ahmet Ağaoğlu, takım kaptanlarıyla toplantı yaptı. Yapılan toplantıda son maçtapuan kaybedilmesinin bir şeyin olmadığı, kalan haftaların çok şeyi değiştirebileceğine vurgu yapıldı. Ayrıca yönetim kurulu oyunculara maaş ödemesini de gerçekleştirerek Galatasaray derbisi öncesinde ekstra bir motivasyon sağladı.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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