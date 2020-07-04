Maaşlar ödendi

Teknik ekip ve başkan Ahmet Ağaoğlu, takım kaptanlarıyla toplantı yaptı. Yapılan toplantıda son maçtapuan kaybedilmesinin bir şeyin olmadığı, kalan haftaların çok şeyi değiştirebileceğine vurgu yapıldı. Ayrıca yönetim kurulu oyunculara maaş ödemesini de gerçekleştirerek Galatasaray derbisi öncesinde ekstra bir motivasyon sağladı.