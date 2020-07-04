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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Maaşlar ödendi

Maaşlar ödendi

 ekip ve başkan , takım kaptanlarıyla toplantı yaptı.

ekip ve başkan , takım kaptanlarıyla toplantı yaptı. Yapılan toplantıda son maçtapuan kaybedilmesinin bir şeyin olmadığı, kalan haftaların çok şeyi değiştirebileceğine vurgu yapıldı. Ayrıca yönetim kurulu oyunculara maaş ödemesini de gerçekleştirerek derbisi öncesinde ekstra bir motivasyon sağladı.

  1. 4.7.2020
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