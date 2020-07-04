Kartlar uçuştu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Kartlar uçuştu

Kartlar uçuştu

Kartlar uçuştu

İki takımın birbiriyle oynadığı kartlar havada uçuştu. son 6 karşılaşmasında 16'sı 'a, 15'i 'a olmak üzere toplam 31 çıktı.

İki takımın birbiriyle oynadığı kartlar havada uçuştu. son 6 karşılaşmasında 16'sı 'a, 15'i 'a olmak üzere toplam 31 çıktı. Toplam 5 kez de kırmızı kart gösterildi. Bunların 3'ünü sarı-kırmızılı takım, ikisini bordo-mavililer gördü. Son 2 maçta ise hiç kırmızı çıkmadı.

  1. 4.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kartlar uçuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA