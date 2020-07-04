Kartlar uçuştu

İki takımın birbiriyle oynadığı son maçlarında kartlar havada uçuştu. Ekiplerin son 6 karşılaşmasında 16'sı Galatasaray'a, 15'i Trabzonspor'a olmak üzere toplam 31 sarı kart çıktı. Toplam 5 kez de kırmızı kart gösterildi. Bunların 3'ünü sarı-kırmızılı takım, ikisini bordo-mavililer gördü. Son 2 maçta ise hiç kırmızı çıkmadı.