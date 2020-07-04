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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Okan’a özel motivasyon

Okan’a özel motivasyon

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Muslera, derbide kaleyi koruyacak 'a motivasyon konuşmaları yapıyor.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Muslera, derbide kaleyi koruyacak 'a motivasyon konuşmaları yapıyor. 24 yaşındaki file bekçisiyle görüşen Uruguaylı, "Gayet iyi görünüyorsun. Ama heyecanını yenmek zorundasın. Biraz daha soğukkanlı olabilirsen, hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Sıkı çalışmaya devam et" diyerek derbiye hazırlıyor.

  1. 4.7.2020
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