Okan’a özel motivasyon
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Muslera, derbide kaleyi koruyacak Okan Kocuk'a motivasyon konuşmaları yapıyor.
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Muslera, derbide kaleyi koruyacak Okan Kocuk'a motivasyon konuşmaları yapıyor. 24 yaşındaki file bekçisiyle görüşen Uruguaylı, "Gayet iyi görünüyorsun. Ama heyecanını yenmek zorundasın. Biraz daha soğukkanlı olabilirsen, hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Sıkı çalışmaya devam et" diyerek derbiye hazırlıyor.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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