Okan’a özel motivasyon

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Muslera, derbide kaleyi koruyacak Okan Kocuk'a motivasyon konuşmaları yapıyor. 24 yaşındaki file bekçisiyle görüşen Uruguaylı, "Gayet iyi görünüyorsun. Ama heyecanını yenmek zorundasın. Biraz daha soğukkanlı olabilirsen, hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Sıkı çalışmaya devam et" diyerek derbiye hazırlıyor.