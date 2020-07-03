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03 Temmuz 2020, Cuma
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futbolu bıraktığını açıkladı!

Milan Baros futbolu bıraktığını açıkladı!

forması da giyen ve şu an Çekya Ligi takımlarından Banik Ostrava'da oynayan , 38 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

'da 2008-2013 yılları arasında tam 5 yıl forma terleten , 38 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

"ARTIK DİNLENMEYE İHTİYACIM VAR"
Kulübün resmi sitesine konuşan Baros, "Her şeyden önemlisi artık dinlenmeye ihtiyacım var. Gelecekte neler olacak bekleyip göreceğiz. Banik de dahil olmak üzere birçok kulüp teklif sundu. Futbol, tüm hayatım boyunca benimle birlikte oldu ve onunla kalma isteğimi göz ardı etmeyeceğim. Ancak artık akışına bıraktım. Dediğim gibi artık tamamen dinlenmek ve daha sonra ne olacağını fazla düşünmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.



G.SARAY'IN UNUTULMAZLARINDAN OLDU
2008'de Galatasaray'a gelen ve 93 maçta 48 gol atan forvet, sarı-kırmızı formayla 1 şampiyonluğu yaşadı. Baros, 2013/14 sezonunda da formasını giydi ve Akdeniz ekibiyle 13 maça çıkıp 2 gol kaydetti.

  1. 03.07.2020
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