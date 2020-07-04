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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Bayram’a hazır ol emri

Bayram’a hazır ol emri

 Terim, genç stoper 'ı derbiye hazırlıyor.

Terim, genç stoper 'ı derbiye hazırlıyor. 'a karşı Donk ve Marcao oynayacak ancak sakatlıktan yeni çıkan Marcao problem yaşarsa 17 yaşındaki Emin yerine oyuna girecek. maçında sonradan girmiş, performansı beğenilmişti.

  1. 4.7.2020
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