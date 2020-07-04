Bayram’a hazır ol emri

Fatih Terim, genç stoper Emin Bayram'ı derbiye hazırlıyor. Trabzon'a karşı Donk ve Marcao oynayacak ancak sakatlıktan yeni çıkan Marcao problem yaşarsa 17 yaşındaki Emin yerine oyuna girecek. Başakşehir maçında sonradan girmiş, performansı beğenilmişti.