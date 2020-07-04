Yuto Nagatomo'ya flaş talip! İşte yeni adresi
Galatasaray'da sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte tüm takımla vedalaşan Yuto Nagatomo'nun talibi gecikmedi. Maicon, Giuliano ve Amrabat gibi Süper Lig'in eski yıldızlarının forma giydiği Al Nassr, Nagatomo'ya talip oldu.
Geçtiğimiz günlerde son antrenmanına çıkarak Galatasaray'a veda eden Japon sol bek Yuto Nagatomo'nun yeni takımı belli oluyor. Sarı-kırmızılı ekipte yaklaşık 2.5 sezon top koşturan Nagatomo'nun ismi Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr ile anılıyor.
BAŞKA TEKLİF GELMEZSE KABUL EDECEK
Japon sol bekin bu teklifi beklemeye aldığı, ülkesinden veya Avrupa'dan başka bir öneri gelmezse kabul edeceği kaydedildi.
Galatasaray formasıyla 65 maça çıkan Yuto Nagatomo, 3 gol 5 asistlik bir performans sergilemişti.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yuto Nagatomo'ya flaş talip! İşte yeni adresi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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