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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Yuto Nagatomo'ya flaş talip! İşte yeni adresi

'ya flaş talip! İşte yeni adresi

Yuto Nagatomo'ya flaş talip! İşte yeni adresi

'da sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte tüm takımla vedalaşan 'nun talibi gecikmedi. Maicon, Giuliano ve Amrabat gibi 'in eski yıldızlarının forma giydiği Al Nassr, Nagatomo'ya talip oldu.

Geçtiğimiz günlerde son antrenmanına çıkarak 'a veda eden Japon sol bek 'nun yeni takımı belli oluyor. Sarı-kırmızılı ekipte yaklaşık 2.5 sezon top koşturan Nagatomo'nun ismi ekiplerinden Al-Nassr ile anılıyor.

BAŞKA TEKLİF GELMEZSE KABUL EDECEK

Japon sol bekin bu teklifi beklemeye aldığı, ülkesinden veya Avrupa'dan başka bir öneri gelmezse kabul edeceği kaydedildi.

Galatasaray formasıyla 65 maça çıkan , 3 gol 5 asistlik bir performans sergilemişti.

  1. 4.7.2020
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