Cimbom'un stoperde yeni gözdesi! Galatasaray teklifini yaptı

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle stoper rotasyonunda büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray yeni sezonda işi sıkı tutmak istiyor... Sarı-Kırmızılılar, Velez Sarsfield formasını giyen Luis Abram'ın transferi için resmi girişimlere başladı.

TEKLİF 4 MİLYON EURO

Takvim'in haberine göre; Arjantin basını, Galatasaray'ın Perulu stoper için Velez'e teklifini sunduğunu ve yanıt beklediğini yazdı. Alınan bilgilere göre Sarı- Kırmızılılar 4 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

SICAK BAKIYOR

1 yıl sözleşmesi kalan Luis Abram'ın artık kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.