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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Cimbom'un stoperde yeni gözdesi! teklifini yaptı

Cimbom'un stoperde yeni gözdesi! Galatasaray teklifini yaptı

Önümüzdeki sezon adına transfer planlamalarını hız kesmeden sürdüren için flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basını, Cimbom'un Velez formasını giyen Perulu stoper için resmi görüşmelere başladığını yazdı.

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle stoper rotasyonunda büyük sıkıntı yaşayan yeni sezonda işi sıkı tutmak istiyor... Sarı-Kırmızılılar, formasını giyen 'ın transferi için resmi girişimlere başladı.

TEKLİF 4 MİLYON EURO

Takvim'in haberine göre; Arjantin basını, Galatasaray'ın Perulu stoper için Velez'e teklifini sunduğunu ve yanıt beklediğini yazdı. Alınan bilgilere göre 4 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

SICAK BAKIYOR

1 yıl sözleşmesi kalan Luis Abram'ın artık kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

  1. 04.07.2020
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