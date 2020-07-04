Galatasaray'dan Kaan Ayhan hamlesi! İşte yapılan iki teklif
Yabancı sınırlaması sinyallerinin verilmesi üzerine yerli transferinde gaza basan Galatasaray, Mert Hakan Yandaş transferinin rövanşını almaya hazırlanıyor. Ezeli rakibinin yakın markaja Kaan Ayhan için girişimlere başlayan Cimbom, milli yıldızın kulübü Fortuna Düsseldorf'un kapısını iki teklifle çaldı.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'tan sonra Kaan Ayhan için de karşı karşıya. Sarı-lacivertli kulübün renklerine bağlamak için harekete geçtiği 25 yaşındaki çok yönlü oyuncuya Aslan da kanca attı. Cimbom'un sözleşmesinde 6 milyon euro'luk çıkış bedeli olan Kaan için kulübü Düsseldorf'a iki farklı teklif sunduğu kaydedildi. Hedef milli yıldızı kapmak.
1. Teklif: 1 milyon euro verip 1 sezon kiralayalım. Bundesliga'ya yükselirseniz size geri dönsün. Çıkamazsanız 1 milyon euro daha verip ikinci sezon da kiralık bizde oynasın. Sonra da 2 milyon euro'luk satın alma bedeli koyalım.
2. Teklif: 1.5 milyon euro'ya bu sezon kiralayalım. Sezon sonunda da 2.5 milyon euro daha verip satın alma şartıyla bonservisi bize geçsin. Sonrasında 10 milyon euro ve üzerindeki satışlarda da size yüzde 10 oranında bir pay verelim.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'dan Kaan Ayhan hamlesi! İşte yapılan iki teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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