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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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'dan hamlesi! İşte yapılan iki teklif

Galatasaray'dan Kaan Ayhan hamlesi! İşte yapılan iki teklif

Yabancı sınırlaması sinyallerinin verilmesi üzerine yerli transferinde gaza basan , Mert Hakan Yandaş transferinin rövanşını almaya hazırlanıyor. Ezeli rakibinin yakın markaja için girişimlere başlayan , milli yıldızın kulübü Fortuna Düsseldorf'un kapısını iki teklifle çaldı.

ile , Mert Hakan Yandaş'tan sonra için de karşı karşıya. Sarı-lacivertli kulübün renklerine bağlamak için harekete geçtiği 25 yaşındaki çok yönlü oyuncuya Aslan da kanca attı. 'un sözleşmesinde 6 milyon euro'luk çıkış bedeli olan Kaan için kulübü Düsseldorf'a iki farklı teklif sunduğu kaydedildi. Hedef milli yıldızı kapmak.

1. Teklif: 1 milyon euro verip 1 sezon kiralayalım. Bundesliga'ya yükselirseniz size geri dönsün. Çıkamazsanız 1 milyon euro daha verip ikinci sezon da kiralık bizde oynasın. Sonra da 2 milyon euro'luk satın alma bedeli koyalım.

2. Teklif: 1.5 milyon euro'ya bu sezon kiralayalım. Sezon sonunda da 2.5 milyon euro daha verip satın alma şartıyla bonservisi bize geçsin. Sonrasında 10 milyon euro ve üzerindeki satışlarda da size yüzde 10 oranında bir pay verelim.

  1. 4.7.2020
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