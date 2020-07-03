Son dakika: Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geldi!
Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geldi. Anagold Erzincanspor forması ile gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken genç yıldız adayı için Fenerbahçe'nin de ilgisi bulunuyordu.
Galatasaray ilk transferini gerçekleştiriyor. Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına tüm hızıyla devam eden sarı-kırmızılılar ilk hamlesini yaptı ve prensip anlaşmasına varılan Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geldi. Teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiği 21 yaşındaki futbolcunun transferinde imzaların yakın zamanda atılması bekleniyor.
Genç yıldız adayı, Anagold 24 Erzincanspor formasıyla bu sezon yaptığı 17 gol, 12 asistlik performansıyla gündem olmuştu.
FENERBAHÇE PEŞİNDEYDİ!
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'nin de ilgisi bulunuyordu. Sarı-kırmızılı takım bu transferle ezeli rakibine transfer çalımı atmış oldu.
- 03.07.2020
- Güncelleme: 03.07.2020 20:18
- Son dakika: Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geldi!
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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