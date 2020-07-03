Son dakika: Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geldi!

Galatasaray ilk transferini gerçekleştiriyor. Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına tüm hızıyla devam eden sarı-kırmızılılar ilk hamlesini yaptı ve prensip anlaşmasına varılan Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geldi. Teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiği 21 yaşındaki futbolcunun transferinde imzaların yakın zamanda atılması bekleniyor.







Genç yıldız adayı, Anagold 24 Erzincanspor formasıyla bu sezon yaptığı 17 gol, 12 asistlik performansıyla gündem olmuştu.

FENERBAHÇE PEŞİNDEYDİ!

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'nin de ilgisi bulunuyordu. Sarı-kırmızılı takım bu transferle ezeli rakibine transfer çalımı atmış oldu.



