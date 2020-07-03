Son dakika: Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geldi! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Kerem Aktürkoğlu 'a geldi!

Son dakika: Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Kerem Aktürkoğlu 'a geldi. Anagold Erzincanspor forması ile gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken genç yıldız adayı için Fenerbahçe'nin de ilgisi bulunuyordu.

Galatasaray ilk transferini gerçekleştiriyor. Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına tüm hızıyla devam eden sarı-kırmızılılar ilk hamlesini yaptı ve prensip anlaşmasına varılan Kerem Aktürkoğlu 'a geldi. Teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiği 21 yaşındaki futbolcunun transferinde imzaların yakın zamanda atılması bekleniyor.



Genç yıldız adayı, Anagold 24 Erzincanspor formasıyla bu sezon yaptığı 17 gol, 12 asistlik performansıyla gündem olmuştu.

FENERBAHÇE PEŞİNDEYDİ!
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'nin de ilgisi bulunuyordu. Sarı-kırmızılı takım bu transferle ezeli rakibine transfer çalımı atmış oldu.


  1. 03.07.2020
  2. Güncelleme: 03.07.2020 20:18
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