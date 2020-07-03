Murat Özbostan: Onyekuru'nun Galatasaray'daki dönemi yüzde 99 bitti
Ana Haber'e katılan Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Galatasaray'daki Henry Onyekuru sorununa dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özbostan, "Bugün tesislere gelip eşyalarını toplamış, yarın akşam gidiyor. Galatasaray'daki dönemi yüzde 99 bitti" ifadelerini kullandı.
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